Politico: Стармер приготовил Трампу в подарок «красный ящик»

Британский премьер-министр Кеир Стармер для сохранения доверительных отношений с президентом США Дональдом Трампом приготовил американскому лидеру в подарок «красный ящик», обычно предназначаемый только для британских министров, сообщает Politico.

Британский премьер-министр Кеир Стармер прилагает значительные усилия для укрепления отношений с президентом США Дональдом Трампом, пишет Politico.

Во время государственного визита Трампа власти Британии организовали для него торжественный прием, включая встречу с монархом и крупнейший почетный караул за всю историю подобных визитов. В качестве подарка Стармер намерен вручить Трампу уникальный министерский «красный ящик», обычно предназначаемый только для британских министров. По мнению представителей правительства, это демонстрирует признание значимости сотрудничества.

По данным издания, несмотря на достигнутые договоренности по снижению тарифов на экспорт и положительную оценку Стармера со стороны Трампа, в Лондоне опасаются возможного ухудшения отношений из-за политических скандалов. В частности, уход британского посла в США из-за скандала, связанного с Джеффри Эпштейном, и отставка заместителя премьер-министра усилили напряжение внутри команды Стармера. Источник Politico отмечает, что пресс-конференция двух лидеров станет особо сложным испытанием, поскольку Трамп «любит победителей» и может изменить позицию под влиянием последних событий.

Среди окружения Трампа скандалы вокруг британских чиновников называют «лишним шумом», который не должен повлиять на двусторонние отношения. Однако внутри британского правительства признают, что нынешний визит сопровождается особыми рисками и нервозностью, так как Трамп отличается непредсказуемостью в публичных высказываниях.

Ранее Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Британию с официальным визитом. Глава Белого дома и король Карл III посетили смотр Почетного караула в Виндзорском замке.

До этого сообщалось, что Трамп не планирует вступать в противостояние с главой британского правительства Киром Стармером, однако ситуация может измениться.