У Болсонару обнаружили серьезное заболевание

У бывшего президента Бразилии (2019-2022) Жаира Болсонару, которого ранее приговорили к более чем 27 годам тюремного заключения по обвинению в попытке государственного переворота, обнаружили рак кожи. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на лечащего врача.

По его словам, выявить пораженные участки кожи удалось на ранней стадии.

Экс-президента Бразилии Болсонару поместили в больницу

"Он [Болсонару] должен будет периодически проходить обследование и следить за угрозой другим участкам кожи. Что касается существующих очагов, они были удалены, но пока информация о результатах предварительна из-за [общего] состояния его кожи", - подчеркнул врач.

У экс-президента обнаружили пораженные участки кожи в области грудной клетки и на руке.

Ранее Болсонару уже госпитализировали из-за недомогания.

12 сентября экс-президента и его сторонников признали виновными в заговоре с целью не допустить прихода к власти действующего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Экс-глава государства получил наказание в виде 27 лет и 3 месяцев тюремного заключения.