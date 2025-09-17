Стало известно о скрытой роли русского языка на Украине

Русский язык на Украине помогает людям распознавать «своих» и «чужих». Об этом News.ru рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Он указал, что если человек доверяет собеседнику, то говорит на русском, если же нет — на украинском.

«Русский стал языком доверия и протеста, а украинский — языком обмана, вранья, государственной пропаганды», — добавил Царев.

Он отметил, что именно поэтому «молодежь чаще говорит на русском». Кроме того Царев не увидел ничего удивительного в том, что на нем также часто изъясняются жители Западной Украины, в том числе во Львове. По словам экс-депутата, его друзья во Львове являются «такими непримиримыми борцами за Русский мир, как мало кто в России».