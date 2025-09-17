На улицах Франции появится бронетехника из-за протестов

Для обеспечения порядка на массовых манифестациях 18 сентября власти Франции задействуют бронетехнику, водометы и дроны, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные от и.о. главы французского МВД Брюно Ретайо.

© Московский Комсомолец

Массовые манифестации ожидаются во Франции в четверг, и пройдут они в знак протеста против мер жесткой экономии. На акции выйдут представители разных профессий, в том числе сотрудники сфер образования, транспортного и энергетического секторов, здравоохранения. В этих демонстрациях могут принять участие до 800 тысяч человек.

По словам Ретайо, в связи с этим будут задействованы больше 80 тысяч полицейских и жандармов, дроны, 24 бронемашины нацжандармерии, 10 водометов. Неделей ранее во Франции проходили массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все".