Израильский министр рассказал о переговорах с США о разделе Газы

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что ведет переговоры с США о разделе сектора Газа, и назвал анклав «золотой жилой» в сфере недвижимости. Его слова приводит The Times of Israel.

© Lenta.ru

«Мы вложили в эту войну огромные средства. Нам нужно понять, как мы будем делить землю в процентах. (...) Снос зданий, первый этап обновления города [Газа], мы уже провели. Теперь нам осталось только начать строительство», — заявил министр.

«Решение принято»: озвучено страшное будущее сектора Газа

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы взять сектор Газа под контроль, очистить его от неразорвавшихся бомб и других боеприпасов, выровнять территорию и избавиться от разрушенных зданий. При этом американский лидер предложил переселить жителей анклава в две страны — Египет и Иорданию.

Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац предупредил, что Израиль разрушит город Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС не сложит оружие.