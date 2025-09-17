Лукашенко описал своего преемника
Будущим президентом Белоруссии должен стать «крепкий мужик», который «понюхал пороха», рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече, посвященной Дню народного единства. Об этом пишет БЕЛТА.
Лукашенко правит страной с 1994 года. Он избирался президентом семь раз: в 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 годах. Следующие выборы президента запланированы на 2030 год.
«Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть. Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы — в Белоруссию не суйся», — разъяснил Лукашенко.
Белорусский лидер заметил, что постоянно говорит на общественных и политических площадках о том, что в дальнейшем пост президента займет другой человек. Это необходимо для того, добавил он, чтобы граждане постепенно привыкали к этой мысли.
«Если вы хотите быть настоящим президентом, забудьте, что у вас есть всякая жизнь. Не то что личная — такого понятия у президента быть не может», — резюмировал политик.