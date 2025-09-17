Каллас сделала заявление о связи России и Индии

Евросоюзу не удастся разорвать связи России и Индии, рассказала на брифинге глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В среду, 17 сентября, коллегия Еврокомиссии рассмотрела на заседании план укрепления отношений с Нью-Дели.

«Мы также обсуждали, возможно ли полностью отделить Индию от России, учитывая их давние связи. Думаю, иллюзий у нас здесь нет. Проблемы в наших отношениях очевидны, и мы стараемся решать их на переговорах», — отметила Каллас.

Дипломат уточнила, что участие Индии в учениях «Запад-2025», а также закупки российской нефти осложняют укрепление двустороннего взаимодействия.

Каллас: Евросоюз может защищать свои интересы с помощью кнута и пряника

Напомним, что масштабные учения «Запад-2025» прошли с 12 по 16 сентября на полигонах России и Белоруссии. В ходе практической фазы была сформирована коалиционная группировка войск для отработки отражения агрессии в приграничных районах Союзного государства.

В маневрах приняли активное участие военные Белоруссии, России, Индии, Бангладеш и Ирана. В общей сложности, в учениях было задействовано свыше 100 тыс. военнослужащих и 10 тыс. единиц техники.

Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что Евросоюз будет в дальнейшем взаимодействовать с Индией во всех аспектах противодействия РФ в конфликте на Украине. В частности, Брюссель намерен принять меры по предотвращению реэкспорта в Россию товаров военного назначения, произведенных в ЕС.