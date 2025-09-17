Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом

Самолет Boeing 747, на котором находится президент США Дональд Трамп, во время пролета над Нью-Йорком едва не столкнулся с лайнером авиакомпании Spirit Airlines, пишет Mirror.

Инцидент произошел в среду, 17 сентября, во время полета американского лидера в Великобританию.

Автор статьи уточнил, что спецборт пролетал над Нью-Йорком, когда был замечен самолет, летевший по похожему маршруту. Авиадиспетчеры посоветовали летчикам немедленно изменить курс и призвали «отложить гаджеты».

«Spirit 13, 100 градусов, поверните направо на 20 градусов, Spirit 13, 100 градусов, поверните направо на 20 градусов прямо сейчас, Spirit Wings 13, 100 градусов, поверните направо на 20 градусов немедленно», — процитировал журналист сотрудников воздушной гавани.

По мнению обозревателя, если бы диспетчеры своевременно не заметили угрозу, лайнеры бы столкнулись над многомиллионным мегаполисом, что привело бы к катастрофическим последствиям.