Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил России проблемами с энергетикой ближайшей зимой. Об этом сообщает Telegram-канал «Новини.LIVE».

Украинский лидер заявил, что с энергетикой зимой россияне будут иметь проблемы. Издание отмечает, что Зеленский, скорее всего, имел в виду попытки ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, Зеленский также заявил, что ВСУ планируют операции, которые помешали бы наносить удары по Украине российским войскам.

Ранее Зеленский заявил, что поехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным он не может, так как это столица страны, которая якобы нападает на Украину.