Лукашенко высказался об ограничении русского языка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об ограничении русского языка как об одной из причин украинского конфликта.
Его слова передает БелТА.
По его словам, действия в области использования языка должны быть аккуратными и взвешенными и именно такой политики придерживаются в Белоруссии.
«Не дай бог мы начнем языковую проблему раскручивать — быть беде», — заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что рассматривает кандидатуры на должность президента республики. Белорусский лидер отмечал, что потенциальный кандидат должен забыть о своей личной жизни, отметив, что такого понятия у него быть не может.