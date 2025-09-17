Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об ограничении русского языка как об одной из причин украинского конфликта.

Его слова передает БелТА.

«Зачем запрещать людям разговаривать на языке? Я американцам говорю: зачем вы это делали? (...) Вы понимаете, что это неправильно? Вы озлобляете людей на ровном месте. Пусть это поколение поговорит на русском языке», — рассказал Лукашенко, отметив, что эту тему он обсуждал с представителями США.

По его словам, действия в области использования языка должны быть аккуратными и взвешенными и именно такой политики придерживаются в Белоруссии.

«Не дай бог мы начнем языковую проблему раскручивать — быть беде», — заключил белорусский лидер.

