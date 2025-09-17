Киану Ривз тайно женился

Киану Ривз, знаменитый канадский актер и звезда серии фильмов «Матрица», тайно провел церемонию бракосочетания с художницей Александрой Грант. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По данным газеты, Ривз познакомился с Грант на вечеринке в 2009 году, в дальнейшем работал с ней над книгой «Ода счастью».

В 2019 году звезды признались, что у них завязался роман.

«Свадьба состоялась в Европе этим летом, очень интимная и очень сдержанная. Киану и Александра ценят свою частную жизнь, поэтому сохранение этого в тайне для них идеально подходит», — отметил источник.

По его словам, Ривз и Грант обсуждали этот важный для них шаг на протяжении нескольких лет и все же решили сыграть свадьбу.

Напомним, что Александра Энн Грант родилась 4 апреля 1973 года в городе Фэрвью-Парк, штат Огайо. Мать — Марсия Рид Монтин, занималась международными культурными программами и образовательными инициативами.

Александра училась в престижной школе International School of Paris и школе Томаса Джефферсона. Высшее образование получила в колледже Свартмор по специальности «история и искусство». Затем окончила магистратуру по живописи и рисунку в California College of the Arts.

К началу 2000-х Грант уже состоялась как художница. Ее работы выставлялись в Музее современного искусства Лос-Анджелеса (MOCA), а также в других крупных музеях США.

Ранее сообщалось, что 61-летний Киану Ривз и 52-летняя Александра Грант посетили премьеру фильма «Балерина» в Лос-Анджелесе.

Актер был одет в классический костюм и белую рубашку с галстуком, художница блистала в ярко-алом платье с глубоким декольте.