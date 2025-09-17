В центре Лондона начался массовый протест против прилета Трампа

В центре Лондона начался массовый протест против прилета в Великобританию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ранее акции протеста против визита Трампа прошли в Виндзоре — именно там проходит официальный прием с участием короля Карла III и семьи Трампа. Лондонская акция началась на улице Портленд-Плейс, но через какое-то время толпа направится к Парламентской площади, где пройдет основная часть митинга.

Как сообщает издание, к акции протеста присоединились тысячи людей. Некоторые из них несут плакаты с надписями «долой Трампа», «долой ядерные бомбы Трампа» и «остановим геноцид в Газе». Кроме того, шествие сопровождают барабанщики.

При этом, ранее организаторы протеста заявили, что не согласны с выкатом для Трампа красной дорожки, а также «продажей Великобритании ради вторжения других компаний».

Ранее Трамп с женой прибыли в Виндзор на вертолете.