На Украине раскрыли, когда Запад «сольет» Зеленского

Запад «сольет» Владимира Зеленского, когда совпадут интересы США и Европы. Такое мнение в беседе с News.ru высказал бывший депутат Верховной рады Игорь Марков.

Он назвал Зеленского «разменной монетой» в происходящем сейчас непростом процессе нового мироустройства.

«То есть практически уже битая карта. Какое-то время он еще будет нужен, но как только интересы глобальных игроков Европы и США сойдутся, его сольют в мгновение ока», — считает Марков.

По его словам, безопасность России может обеспечить «только физический контроль территории».

«Мы видим, как Запад относятся сегодня к договоренностям. Сегодня администрация в США такая, завтра она, не дай бог, поменяется. И что нам по новой СВО начинать?» — задался вопросом экс-депутат.

Ранее журналистка телеканала Sky News Ялда Хаким заявила, что Зеленский выглядел «измученным, раздраженным и расстроенным из-за недостаточного вмешательства Запада в решение конфликта на Украине».