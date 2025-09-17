Стала известна судьба запустившего БПЛА в Варшаве украинца

Гражданина Украины, которого задержали за запуск беспилотника над Бельведерским дворцом и комплексом правительственных зданий в Варшаве, депортируют из Польши. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польские СМИ.

Отмечается, что украинцу предъявили обвинения в нарушении правил воздушного движения.

«Полиция подала ходатайство о его депортации», – сообщил представитель Варшавского полицейского управления Бартломей Снядала, отметив, что административное производство по данному запросу завершено.

Украинец уже получил решение, обязывающее его немедленно вернуться на родину. На данный момент его сопровождают к ближайшему пограничному переходу, где будет передан украинским властям. Ему запрещен въезд в Польшу и другие страны Шенгенского соглашения в течение пяти лет.

Несовершеннолетняя гражданка Белоруссии, которую задержали вместе с украинцем, отпустили после допроса, где она выступила свидетелем.