Лукашенко выступил с призывом о следе польской власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «не молчать» о тяжелом следе польской власти с 1921 по 1939 годы в Белоруссии. Об этом сообщает Белта.

Во время встречи с историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства Белоруссии, Лукашенко заявил, что его страна всегда пыталась жить в мире с соседями, поэтому неприятные исторические факты для Польши не упоминались. Однако сегодня, по его мнению, в Польше из Белоруссии сделали «откровенного врага». По этой причине Лукашенко призвал больше рассказывать предысторию похода Красной Армии.

Лукашенко отверг возможную причастность Белоруссии к инциденту с дронами в Польше

«Рассказывать, прервав годы молчания, о том, какой тяжелый след оставила польская власть на землях, оторванных от нашей советской республики. Наши люди должны знать, что белорусов грабили, пока этническая Польша процветала, расцветала, что наши ресурсы вывозились, а крестьянин, который трудился на износ за гроши, жил в нищете и под страхом плетки. И эта плетка опускалась на каждого, кто пытался бороться за свою веру, язык, свою культуру», — заявил он.

Ранее Лукашенко назвал своей главной задачей не допустить эскалации с Польшей.