Власти Украины активно готовятся к выборам. На это указывают многие действия офиса президента Владимира Зеленского, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

«Многие действия Банковой действительно напоминают предвыборную логику», — заявил неназванный депутат от правящей партии «Слуга народа».

Другой источник в политических кругах также указал на признаки подготовки к выборам. По его словам, в бюджете Украины на 2026 год расходов на социальную сферу заложено в разы больше, чем на оборону.

Анонсировано выступление Зеленского в Генассамблее ООН

16 сентября депутат Верховной рады Дмитрий Черный сообщил, что в следующем году на Украине пройдут парламентские выборы. По его словам, это «тесно переплетается» с окончанием военного конфликта.

До этого издание American Greatness писало о том, что население Украины устало от боевых действий. В публикации говорилось, что украинцы хотят нового президента страны, что делает Зеленского уязвимым.

Ранее в США узнали о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины.