Грузия потребует ответа от Украины за недружественные шаги

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил, что власти республики потребуют ответа от Украины за совершённые недружественные шаги.

«Придёт время, эта война завершится, и, конечно, мы потребуем ответы на наши вопросы», — цитирует его ТАСС.

Британия бьет тревогу: раскрыт «козырь» Путина

Москва якобы может угрожать сети подводных кабелей, соединяющих страны Запада. Как сообщает британский телеканал Sky News, это козырь президента России Владимира Путина.

Эксперты считают, что в последние годы РФ тайно составляла карту подводных кабелей на Западе. Некоторые из них являются военными, а их местоположение держится в тайне. В частности, под ударом могут оказаться британские сети — они способны стать уязвимым местом Лондона в случае «атаки со стороны Москвы».

Сбежавшие из СИЗО российские заключенные сделали заявление

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Двое заключенных, сбежавших из екатеринбургского СИЗО, заявили о раскаянии. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По его словам, в октябре беглецам планируют предъявить обвинение, сами они сотрудничают со следствием. Александр Черепанов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого задержали первым, помогал сыщикам в розыске второго — Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В частности, Черепанов записал аудиообращение, которое транслировалось через громкую связь со служебных машин при патрулировании участков.

Раскрыта новая стратегия США по Украине

© Kevin Dietsch/Zuma/TACC

Президент США Дональд Трамп всегда стремится к получению прибыли. Об этом заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

Собеседник отметил, что в рамках нового подхода Вашингтона к поддержке Киева расходы на приобретение вооружений будут покрываться за счет европейских союзников. По его словам, «Трамп не отрицал, что если европейцы будут оплачивать вооружение Украине, то он будет готов его поставить».

Зеленский пообещал решить конфликт словами «Донбасс я не отдам»

Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление о разрешении вооруженного противостояния на закрытой встрече с фракцией «Слуга народа», заявил депутат Рады Ярослав Железняк.

Зеленский публично сказал украинским депутатам, что не будет отдавать Донбасс Росси, поделился подробностями нардеп.

Лавров ответил на заявления Украины об ударах РФ по гражданским объектам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров категорически отверг бездоказательные заявления украинской стороны о якобы ударах России по гражданским объектам.

"Никогда российская армия не работает, не наносит удары по гражданским объектам и мирному населению", - заявил глава внешнеполитического ведомства на круглом столе для зарубежных послов, посвященном украинскому урегулированию.

В России заявили о нехватке триллионов рублей в бюджете

В бюджете России не хватает порядка пяти триллионов рублей, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев.

С этим он связал появление различных мер по наполнению бюджета, в частности, новый утильсбор.

Германия изменила позицию по замороженным активам России

Германия решила изменить свою позицию по замороженным активам России в сторону поддержки передачи доходов от их использования Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Германия стала решительным сторонником максимизации прибыли от активов», — говорится в публикации.

В России признали оскорбительным еще одно слово

В Пермском крае суд признал оскорбительным слово «овца». Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Решение принял краевой суд, рассмотревший исковое заявление местной жительницы о компенсации морального вреда. Ответчиком выступала еще одна россиянка.

Никита Пресняков отреагировал на откровенное интервью Аллы

После недавнего интервью Аллы Пугачёвой проекту «Скажи Гордеевой*» (автор канала Катерина Гордеева* признана иностранным агентом в РФ), в ходе которого певица впервые за долгое время высказалась о своём эмиграционном опыте и призналась, что её отъезд из России стал непростым шагом в жизни, общественность активно обсуждает откровения певицы.

Многие восприняли её слова критически — не всем понравилось заявление примадонны о том, что её «предала Родина».

Вскоре после интервью Алла Борисовна заявила, что решила воздержаться от дальнейших откровений и предпочитает оставить ситуацию в прошлом: «Минутный порыв говорить прошел. Может, лучше просто допить бокал и уйти улыбаясь».

