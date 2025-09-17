Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что жители Львова начали говорить на русском в повседневном общении, почувствовав «скорые перемены». Об этом Олейник рассказал NEWS.ru.

По словам Олейника, националисты добились с украинским языком тактического успеха, но не стратегического. Экс-депутат подчеркнул, что жители страны продолжали мыслить и общаться друг с другом на русском.

«Во Львове сегодня чувствуют, что скоро будут перемены. <…> Люди уже устали и понимают, что надо хотя бы таким образом оказать сопротивление, защищая свою идентичность», - сказал Олейник.

Он добавил, что Львов «всегда был русскоязычным». По словам Олейника, там свободно говорили на русском, в отличие, к примеру, от Ивано-Франковска.

В 2024 году в Ивано-Франковске решили отправлять на улицы города «языковых инспекторов». Сообщалось, что они не смогут выписывать штрафы, но будут делать людям замечания за разговоры на русском языке.

В мэрии города заявляли, что эти инспекторы также будут популяризировать курсы украинского языка, следить за тем, на каком языке разговаривают сотрудники кафе и магазинов, и сообщать о нарушениях на горячую линию. Действующие на Украине законы обязывают сотрудников госорганизаций, банков и сферы услуг общаться на рабочем месте только на украинском. Кроме того, в стране существуют языковые квоты на телевидении и радио - большую часть эфира необходимо заполнять контентом на украинском языке.