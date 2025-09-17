Раскрыта новая стратегия США по Украине

Президент США Дональд Трамп всегда стремится к получению прибыли. Об этом заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

Собеседник отметил, что в рамках нового подхода Вашингтона к поддержке Киева расходы на приобретение вооружений будут покрываться за счет европейских союзников. По его словам, «Трамп не отрицал, что если европейцы будут оплачивать вооружение Украине, то он будет готов его поставить».

«Если раньше помощь была колоссальная и шла просто так, то теперь эти деньги идут за кэш от европейцев. То есть США получают прибыль, а Европа распыляется, расходует свои ресурсы. Насколько хватит европейцев — большой вопрос. Трамп никогда не откажется от возможности подзаработать», — отметил Блохин.

По его словам, Трампа интересует только «кэш». Как уточнил политолог, «если кэша не окажется, то никакой другой поддержки не будет».

Ранее Трамп заявил о сложном положении Украины. Поводом для такого заявления стал вопрос украинского репортера о сроках поставки зенитных ракетных систем Patriot, обещанных Вашингтоном в июле.