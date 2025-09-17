Военный политолог Александр Перенджиев назвал возможные мотивы расширения принудительной эвакуации гражданского населения в Днепропетровской области. Как сообщает Life.ru, Владимир Зеленский преследует сразу несколько стратегических целей.

Ранее Киев начал принудительную эвакуацию еще в 18 населенных пунктов Днепропетровской области. Людей вывозят из поселка Покровское и окружающего его сел.

«Эвакуировать людей из 18 пунктов Днепропетровской области сказали для того, чтобы эти люди не достались России. Не в том смысле, что Зеленский заботится об их безопасности, он просто понимает, что эти люди с удовольствием ждут российские войска», — прокомментировал ситуацию Перенджиев.

Политолог также обратил внимание на потенциальные социальные проблемы, связанные с эвакуацией. В процессе вывоза люди лишаются юридической защиты и становятся абсолютно уязвимыми. В результате их можно эксплуатировать и диктовать им любые условия. Перенджиев не исключает, что вывезенных украинцев могут использовать для принудительных работ: сбора тел погибших, создания окопов и обеспечения бытовых нужд украинских военных.