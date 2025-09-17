«Теневой флот» и 19-й пакет санкций: в Верховной раде сделали ряд заявлений

Евросоюз намерен продолжать давление на Россию и будет бороться с так называемым «теневым флотом», используемым для обхода санкций. Об этом, выступая с речью в Верховной раде Украины, заявила председатель Европарламента Роберта Метсола, пишет «Украина.ру».

По словам Метсолы, в ближайшее время в ЕС намерены одобрить 19-й пакет санкций в отношении России. Также глава Евпропарламента подтвердила намерение ЕС бороться с так называемым «теневым флотом» и продолжать политику полного отказа от российских энергоносителей.

При этом ЕС усилит свое дипломатическое присутствие на Украине, открыв в Киеве постоянное представительство Европарламента, заверила она.

Ранее СМИ сообщили, что 19-й пакет санкций неожиданно «пропал» из повестки встречи ЕС на 17 сентября. Утверждалось, что такое решение было принято из-за президента США Дональда Трампа.

Трамп при этом ранее потребовал от Евросоюза ввести санкции против покупателей российской нефти из Китая и Индии, отметив, что только после этого применит американские санкции. Также Трамп предупредил, что страны НАТО должны прекратить все закупки нефти и газа российского происхождения, и только после этого США введут энергетические санкции против России.