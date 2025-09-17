Представитель МИД Украины Георгий Тихий анонсировал выступление президента страны Владимира Зеленского в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Его слова приводит «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«На следующей неделе, да, мы действительно готовимся к Генассамблее ООН, к поездке делегации, украинской делегации, конечно, высокого, высокого уровня, то есть во главе с президентом Украины», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Состав всей делегации Тихий не назвал. Кроме того, пока он не высказался насчет возможной встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе. По словам американского дипломата, Трамп является единственным в мире лидером, способным одновременно поддерживать контакт с обеими сторонами конфликта на Украине.