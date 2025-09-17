ЕС готовит добровольное возвращение беженцев из Украины на родину

В настоящее время в странах Европейского Союза проживает более 4,3 миллиона граждан Украины. Вчера в Брюсселе министры внутренних дел государств-членов ЕС приняли совместное решение, определяющее порядок добровольного возвращения беженцев на родину. В рамках этой рекомендации предусмотрены ознакомительные поездки, программы репатриации и финансовые стимулы, сообщает издание «Bild на русском»* (признано в РФ иностранным агентом).

Например, граждане Украины смогут временно посещать свою родину без риска утраты статуса защиты, который был недавно продлен до марта 2027 года, говорится в материале. Как отмечается, длительность таких поездок будет согласована для всех стран ЕС. В настоящее время, например, беженцы в Германии могут находиться в Украине до шести месяцев, в то время как в других странах ЕС этот срок короче.

В плане предусмотрены временные программы возвращения с финансовой поддержкой. Участники, добровольно записавшиеся в эти программы, сохранят все права на жилье, медицинскую помощь и образование, предоставляемые в рамках статуса защиты, до момента отъезда.

Новые планы представил в Брюсселе министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дюбвад Бек. По его словам, «солидарность ЕС с Украиной остается непоколебимой».

Также сообщается, что ЕС готовит долгосрочные визы для украинских работников, студентов и семей. Цель — обеспечить уверенность и возможность строить жизнь в Европе. Во всех странах ЕС появятся информационные центры Unity Hubs для помощи с документами, трудоустройством и программами. Брюссель финансирует эти центры. С начала СВО в 2022 году в Германию прибыли около 1,3 миллиона беженцев.

