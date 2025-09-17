Папуашвили: Грузия потребует ответа от Украины за недружественные шаги
Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил, что власти республики потребуют ответа от Украины за совершённые недружественные шаги.
«Придёт время, эта война завершится, и, конечно, мы потребуем ответы на наши вопросы», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны сохраняют «одностороннюю дружбу» с Украиной.
Несколько дней назад в Грузии задержали фуру со взрывчаткой украинских спецслужб.
Также там задержали двух граждан Украины за ввоз из Турции 2,4 кг гексогена.