Грузия потребует ответа от Украины за недружественные шаги

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил, что власти республики потребуют ответа от Украины за совершённые недружественные шаги.

«Придёт время, эта война завершится, и, конечно, мы потребуем ответы на наши вопросы», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны сохраняют «одностороннюю дружбу» с Украиной.

Несколько дней назад в Грузии задержали фуру со взрывчаткой украинских спецслужб.

Премьер Грузии Кобахидзе: Киев пытался втянуть другие страны в конфликт

Также там задержали двух граждан Украины за ввоз из Турции 2,4 кг гексогена.