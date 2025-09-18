Макрону назвали единственное решение кризиса во Франции

Единственным выходом из политического кризиса во Франции является отставка президента Эммануэля Макрона.

Об этом заявил лидер левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, его заявление приводит газета Le Figaro.

«Это профсоюзная акция, но в силу ее масштабов она будет иметь политические последствия… Единственным решением является уход президента республики», — подчеркнул он.

Меланшон также выразил уверенность в том, что премьер-министр Себастьен Лекорню не получит доверия парламента.

Французские СМИ писали, что Себастьен Лекорню, в сентябре возглавивший правительство Франции, начал карьеру премьер-министра с худшим рейтингом среди своих предшественников после выборов президента в 2022 году.

Лекорню при назначении имеет рейтинг 16% против 20% у своего предшественника Франсуа Байру. Другие премьеры также стартовали в лучших условиях: популярность Габриэля Атталя достигала 37%, Мишеля Барнье — 34%, а Элизабет Борн — 27%.