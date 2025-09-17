«Так продолжаться не может»: МИД Грузии о вступлении в ЕС

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что важный для страны вопрос вступления в Евросоюз оказался для некоторых политиков «лишь инструментом». Об этом сообщает 1tv.ge.

Бочоришвили назвала вопрос вступления Грузии в ЕС «так или иначе связанным не только с внешней политикой, но и с историей, культурой, идентичностью» страны. Она подчеркнула, что заявка Тбилиси на членство в ЕС была связана с волей грузинского народа и со «множеством реформ».

«Мы увидели отношение, которое сопровождало предоставление статуса кандидата. Стало очевидно, что евроинтеграция, которая для нас имеет огромное значение, для других является лишь инструментом политической борьбы», - сказала министр.

По ее словам, процесс евроинтеграции использовался для влияния на внутреннюю политику Грузии. Бочоришвили также назвала процесс вступления в ЕС «своего рода развлечением» для оппозиции.

«Мы не хотим такого отношения. Для нас это очень важный вопрос, и это вредит отношениям с ЕС. Так продолжаться не может», - заключила глава МИД.

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года вслед за Украиной и Молдавией. Страна получила статус кандидата в 2023-м. В 2024 году Власти Грузии приостановили переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028-го, за этим решением последовали протесты.

Мэр Тбилиси, один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявлял, что Грузия будет «защищаться от несправедливости, исходящей из Британии и ЕС». Мэр подчеркивал, что события последних лет, включая «попытки устроить революцию, госпереворот и раскол общества», финансировалось извне.