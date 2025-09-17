Мужчина во Франции отправил 600 презервативов депутатам и объяснился

Мужчина отправил в Национальное собрание Франции 600 презервативов, чтобы депутаты «перестали размножаться». Об этом в среду, 17 сентября, рассказали в France Bleu.

© Liudmila Chernetska/iStock.com

Необычный способ выразить свою позицию придумал житель города Лодев Пьерро ле Зиго.

Ранее он уже совершал провокационные выходки: в 2019-м отправил тюремную пижаму заключенному мэру Патрику Балкани, в 2016-м провел акцию у бывшей штаб-квартиры Соцпартии, чтобы «законсервировать последние вздохи социализма», уточнили в издании.

Ранее стало известно, что во Франции сожгут презервативы и противозачаточные средства общей стоимостью 10 миллионов долларов, которые Агентство США по международному развитию (USAID) закупило для отправки в бедные страны в качестве гуманитарной помощи.

По словам официального представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, США также сократили избыточное финансирование, в том числе 50 миллионов долларов на презервативы для сектора Газа. Белый дом приостановил ряд программ для оценки эффективности и рационального использования налоговых средств.