Геноцид в Газе и обвинения Робинсону: о чем пишут зарубежные СМИ

В последние дни две истории привлекают особое внимание зарубежной прессы - это решение комиссии ООН обвинить Израиль в геноциде и дело об убийстве Чарли Кирка, популярного сторонника президента США Дональда Трампа. В одном случае речь идет о выводах, которые могут привести к изоляции страны, в другом - о процессе, обещающем стать показательным для США.

Решение комиссии ООН по Газе

Специальная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом (по четырем признакам из пяти), Израиль отверг обвинения как «искажённые и ложные», назвав их «скандальными», сообщает NBC News. Международная комиссия была создана Советом ООН по правам человека в 2021 году для расследования нарушений прав палестинцев.

Выводы комиссии были опубликованы в то время, когда Израиль начал наземное наступление на город Газа. В 72-страничном отчете указано, что Израиль совершил четыре из пяти «актов геноцида», определенных Конвенцией о геноциде 1948 года: убийство членов группы, причинение серьезных телесных повреждений и вреда психике людей, умышленное создание условий, рассчитанных на уничтожение группы, и «предотвращение деторождения».

Чтобы соответствовать юридическому определению, необходимо также установить, что любой из актов был совершен с намерением уничтожить группу полностью или частично. В докладе упоминается нападение на крупнейшую клинику лечения бесплодия в Газе, в ходе которого, как утверждается, было уничтожено четыре тысячи эмбрионов и тысяча образцов спермы и оплодотворенных яйцеклеток.

Заключение комиссии является самым громким выводом на сегодняшний день, однако этот орган независим и официально не выступает от имени ООН, подчеркивает NBC News. Прокуроры могут использовать выводы комиссии в Международном суде ООН. Комиссия пришла к выводу, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Ицхак Герцог и бывший министр обороны Йоав Галлант «подстрекали к совершению геноцида».

Эксперт по Ближнему Востоку и Северной Африке Йосси Мекельберг заявил NBC News, что эти решения «легитимируют изоляцию Израиля». По его мнению, при Нетаньяху Израиль превратится в «государство-изгоя». Нетаньяху в понедельник заявил, что у Израиля «нет выбора» и сравнил страну со «супер-Спартой».

Дело об убийстве Кирка

Почти через неделю после убийства Чарли Кирка, одного из самых известных консервативных активистов Америки, перед судом предстал 22-летний обвиняемый Тайлер Робинсон, сообщает CNN. Суд штата Юта предъявил ему семь обвинений, включая тяжкое убийство, воспрепятствование правосудию и подкуп свидетелей. Окружной прокурор Джефф Грей заявил, что его ведомство будет добиваться вынесения смертного приговора.

Прокуроры заявили, что переписка Робинсона с его соседом, признание родителям и ДНК-доказательства на винтовке станут их доказательной базой. Робинсон не признал себя виновным и пока останется под стражей без права внесения залога.

По словам двух неназванных источников CNN, Минюст США рассматривает возможность выдвинуть федеральные обвинения против Робинсона. CNN отмечает, что федеральные прокуроры в любом случае не смогут обвинить Робинсона в преступлении на почве ненависти. Термин «ненависть» в американском законодательстве используется только в отношении определенных защищенных групп (по критериям расы, цвета кожи, религии, национальности, пола и так далее).

Обвинения, выдвинутые против Робинсона, изображают его как убийцу-одиночку с ужесточающимися левыми взглядами, которые якобы и привели его к насилию, пишет The New York Times. В обвинительном документе не было ни одного упоминания наиболее провокационных теорий по поводу того, какая именно радикальная политическая идеология виновата.

Робинсон, очевидно, не является членом ультраправого белого националистического движения, подчеркивается в статье. В обвинительном документе также не содержалось никаких намеков, что он сотрудничал с радикальной левой террористической ячейкой или обширной сетью прогрессивных радикалов.