Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление о разрешении вооруженного противостояния на закрытой встрече с фракцией «Слуга народа», заявил депутат Рады Ярослав Железняк.

Зеленский публично сказал украинским депутатам, что не будет отдавать Донбасс Росси, поделился подробностями нардеп.

Ранее депутат Рады Георгий Мазурашу заявил, что глава киевского режима дал понять, что намерен воевать до последнего, но чужими руками.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в июле подписал закон об увеличении трат на сектор безопасности и обороны Украины в 2025 году на 412 млрд гривен ($9,8 млрд).

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в партии написало, что глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил нардепов о необходимости принять трудные решения при дальнейшем ухудшении ситуации украинской армии на линии боевого соприкосновения.