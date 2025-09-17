Украинский народный депутат Богдан Кицак заявил, что выборы президента Украины в ближайшее время, скорее всего, не состоятся. Об этом сообщает «МК».

По мнению Кицака, голосования не будет до стабилизации ситуации в зоне конфликта, а она «не прогнозируется в ближайшее время».

Напомним, что срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.

Президент России Владимир Путин и другие российские деятели неоднократно отмечали, что сейчас на Украине нет легитимной власти. Президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости проведения президентских выборов на Украине.