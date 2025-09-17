США запретили "Белавиа" выполнять рейсы в Россию на лайнерах Boeing

Власти США запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" осуществлять рейсы на лайнерах Boeing в Россию и несколько других государств. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что министерство торговли США отправило "Белавиа" документ, в котором указано, что рейсы на Boeing помимо России запрещены в Сирию, Иран, Северную Корею и на Кубу. Вместе с тем белорусская сторона может выполнять разовые полеты на Boeing в указанные страны, если получит соответствующее разрешение.

Для полетов в остальные страны и внутри Беларуси "Белавиа" может пользоваться американскими лайнерами.

Напомним, что ранее США объявили о снятии санкций с "Белавиа" и намерении снова открыть свое посольство в Беларуси.