© ABIR SULTAN/EPA/TACC

«Бездействие угрожает суверенитету ЕС»

Экс-глава Европейского центрального банка и бывший премьер Италии Марио Драги «бьет тревогу», пишет La Repubblica. Драги предупредил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, что бездействие угрожает суверенитету Евросоюза. Год назад Драги представил свой план экономических преобразований в ЕС, составленный по заказу ЕК. Он заявил, что Евросоюзу необходимы «радикальные перемены», чтобы не проиграть конкурентную борьбу с Китаем и США.

Через год Драги предупредил, что ситуация для ЕС стала еще хуже. За 12 месяцев было достигнуто только 11 процентов поставленных перед блоком целей. Госдолг ЕС в ближайшее десятилетие вырастет на десять пунктов, и блоку потребуется 1,2 триллиона евро инвестиций в год, а не 800 миллиардов, как планировалось раньше. Драги подчеркнул, что бездействие угрожает не только конкурентоспособности ЕС, но и его независимости. Он также указал, что Китай стал еще более сильным конкурентом, а в США к власти пришел Трамп и начал торговую войну.

«Запад-2025»: Владимир Путин лично наблюдал за ходом учений»

Президент России Владимир Путин заявил, что в учениях «Запад-2025» было задействовано около ста тысяч военнослужащих и десять тысяч единиц военной техники. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что армии двух стран отработали применение тактического ядерного оружия, но «абсолютно не намерены кому-либо этим угрожать», пишет польский портал Wiadomości.

Как отметил Путин, который 16 сентября лично наблюдал за учениями на полигоне Мулино в Нижегородской области, манёвры призваны стать проверкой «безусловной защиты суверенитета и территориальной целостности Союзного государства». В манёврах, которые проходили на более чем сорока полигонах приняли участие и другие страны, представляющие Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ и Шанхайскую организацию сотрудничества. На учениях было отработано «планирование применения» ядерного оружия и системы «Орешник». Министерство обороны РФ сообщило, что российские стратегические бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие, отработали пуски крылатых ракет над Баренцевым морем. Бомбардировщики летали над нейтральными водами около четырёх часов в сопровождении истребителей МиГ-31.

«Почему санкции не остановили экономику России»

Санкции США исторически сеяли страх на мировых рынках. Компании и страны изо всех сил старались не злить Вашингтон. Однако, несмотря на беспрецедентные меры против России, трансграничная торговля на сотни миллиардов долларов продолжается, пишет Forbes. Почему? В то время как традиционные банковские каналы были перекрыты, цифровые финансы, платежные инновации и альтернативные пути изменили способы перемещения денег. Пример России демонстрирует как устойчивость финансовых сетей, так и ограниченность санкций в условиях цифровой экономики.

Когда в 2022 году санкции ударили по крупнейшим российским банкам, ожидание было очевидным: отсечение Москвы от мировой системы и финансовый паралич. Но уже через несколько месяцев это предположение дало трещину. Россия перенаправила экспорт нефти в Азию, и этот экспорт был часто номинирован в валютах, отличных от доллара. «Теневой флот» танкеров избегал западного страхования и создавал параллельные цепочки поставок. Тем временем финтех-обходные решения, включая цифровые кошельки и региональные платежные системы, позволяли проводить транзакции в обход банков. Развитие китайской сети CIPS, индийских расчётных систем, номинированных в рупиях, и российских финтех-альтернатив продемонстрировало важный урок: санкции сильны, но не абсолютны.

«Ложь, которую Америка рассказывает себе о Ближнем Востоке»

В любой день затянувшейся войны в Газе от администрации Джо Байдена можно было ожидать таких утверждений: прекращение огня не за горами, США неустанно работают над его достижением, американцы в равной степени заботятся и об израильтянах, и о палестинцах, историческое соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем тоже близко, и всё это связано с необратимым путем к палестинской государственности. Ни одно из этих заявлений не имело даже отдаленного отношения к правде, пишет Foreign Affairs. Переговоры о прекращении огня затягивались, а когда они внезапно приносили плоды, достигнутые договоренности быстро распадались. США воздержались от единственного действенного метода - угрозы прекратить военную помощь Израилю, отметили авторы статьи.

Они добавили, что жестокость Израиля усилилась при администрации Дональда Трампа, но прежняя ложь продолжилась и помогла нормализовать нападения на больницы, школы и мечети. Корни этой проблемы простираются далеко за пределы израильско-палестинского конфликта. Десятилетиями США скрывали свою политику на Ближнем Востоке за маской «продвижения демократии и прав человека». Они заявляли об успехе, хотя их усилия обернулись чередой катастроф. По мере того, как ложь становилась всё более очевидной и ее всё труднее было игнорировать, влияние США ослабевало. Израильтяне, палестинцы и другие местные акторы не обращали внимания на этот фарс. По мнению авторов Foreign Affairs, загадка американской политики заключается в том, что ее творцы знают так много и понимают так мало: информация не есть понимание.

Превращение Израиля в «супер-Спарту»: Нетаньяху ведёт страну к изоляции

Обозреватель немецкого издания Tagesspiegel Стефан-Андреас Касдорфф считает, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приносит в жертву и Газу, и находящихся там заложников-израильтян - «вопреки всем обещаниям, вопреки всем протестам их семей». По мнению Касдорффа, теперь израильский премьер хочет вдобавок изолировать свой народ, и если люди последуют его воинственной позиции, то выберут собственную изоляцию.

Как отметил автор статьи, Израиль и так в значительной степени одинок. Даже его друзья теряют терпение и доверие. Дональд Трамп , Фридрих Мерц - они начинают отворачиваться. Но Нетаньяху оказывает дополнительное давление на общество: Израиль должен быть экономически независимым, самодостаточным, производить собственное оружие, стать «супер-Спартой». Однако Спарта всё-таки пала. И премьер-министр Нетаньяху - не царь Леонид, который со своими тремястами спартанцами долгое время, до самой своей смерти, сопротивлялся тысячам персов в Фермопилах. По мнению Касдорффа, Нетаньяху ещё больше усугубляет чрезвычайное положение, в котором оказались израильтяне. Центристским политикам в Израиле пора объединить усилия с протестующим гражданским обществом, считает автор статьи.