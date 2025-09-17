Глава киевского режима Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами Рады заявил, что не собирается останавливать боевые действия, заявил украинский нардеп Георгий Мазурашу, присутствовавший на встрече, пишет "Страна.ua".

© Picture alliance/TACC

"Зеленский на вчерашней закрытой встрече с депутатами "Слуги народа", "как и другие забронированные, дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками", — поделился подробностями украинский парламентарий.

По данным издания Euractiv, власти бывшей советской республики заявили, что в 2026 году им понадобится не менее $120 млрд на борьбу, и такая же сумма понадобится на содержание ВСУ, даже если вооруженное противостояние закончится.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в июле подписал закон об увеличении трат на сектор безопасности и обороны Украины в 2025 году на 412 млрд гривен ($9,8 млрд).

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в партии написало, что глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил нардепов о необходимости принять трудные решения при дальнейшем ухудшении ситуации украинской армии на линии боевого соприкосновения.