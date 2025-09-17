Названы возможные сроки визита Си Цзиньпина в США

Председатель КНР Си Цзиньпин после предполагаемой поездки президента США Дональда Трампа в Китай может нанести ответный визит в Соединенные Штаты в следующем году.
Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, в США опасаются, что визит Трампа в Китай могут расценить как уступку Вашингтона Пекину.
"В конечном счете, последнее слово о том, куда он хочет поехать и что хочет сделать в Китае, остается за президентом Трампом. Похоже, он сам очень рад предстоящему визиту, но ему также нужно прислушаться к своей команде", - сообщил собеседник газеты.