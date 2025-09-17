Названы возможные сроки визита Си Цзиньпина в США

Председатель КНР Си Цзиньпин после предполагаемой поездки президента США Дональда Трампа в Китай может нанести ответный визит в Соединенные Штаты в следующем году.

Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, в США опасаются, что визит Трампа в Китай могут расценить как уступку Вашингтона Пекину.