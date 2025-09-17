Эстония решила судьбу брошенных у границы с Россией машин

Департамент транспорта Эстонии начнет с октября эвакуировать транспортные средства, оставленных на стоянке у контрольно-пропускного пункта "Койдула" возле границы с Российской Федерацией, а затем продавать их с аукциона, пишет ERR.

Для организации эвакуации ведомство подписало договор с предприятием Svenai, которое будет перемещать машины на платную парковку, которая находится в 44 км от границы. Собственники с весны стали получать уведомления о необходимости забрать транспортные средства, поделились подробностями в департаменте.

При игнорировании предупреждений в течение 30 дней хозяевам направят повторное уведомление. После этого автомобили выставят на аукцион с целью возмещения расходов предприятия.

Вырученные деньги потом перечислят в госбюджет страны.

Все государства Европейского союза (ЕС), которые граничат с Российской Федерацией, закрыли въезд на свою территорию машин с российскими регистрационными знаками в 2023 году.