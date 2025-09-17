«Измучен, раздражен и расстроен»: журналистка рассказала о состоянии Зеленского

Владимир Зеленский выглядел измученным, раздраженным и расстроенным из-за недостаточного вмешательства Запада в решение украинского конфликта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила журналистка телеканала Sky News Ялда Хаким.

Ранее Хаким взяла у Зеленского новое интервью. Свое мнение о нем она высказала в подкасте телеканала.

«Он был измучен, раздражен и расстроен недостатком действий. Он говорит, что все ходят по кругу... и американцам нужно делать больше», — заявила журналистка.

Хаким также обратила внимание на изменение манеры речи Зеленского по сравнению с прошлым интервью и началом конфликта. Она считает, что в словах главы киевского режима появилось «чувство безнадежности», а сам политик стал выглядеть более депрессивным.