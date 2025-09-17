Президент США Дональд Трамп переименовал Министерство обороны США в Министерство войны (Department of War). Как сообщает РИА Новости, американский лидер откровенно говорит, что Америка больше не будет обороняться.

Трамп пытался переименовать ведомство еще во время первого президентского срока, однако сделать этого не получилось. Само наименование может смутить, однако лишь с непривычки — в журналистике даже на английском языке употребляются сходные термины вроде «военного министерства». Кроме того, склонность американцев к словесному символизму известна довольно давно.

Сам президент США витиевато объяснял причины и мотивы своего решения. В первую очередь он заявил, что США выиграли две мировые войны, что необходимо отразить в названии ведомства. Однако главное — Трамп называет появление Министерства войны сигналом всем, что Вашингтон переходит к наступательной стратегии.

Вместе с тем нужно понимать, что 90% того, что делается в США, направлено на внутреннее пользование. Внешняя политика Белого дома большую часть мировой истории была лишь производной от внутренних факторов. При этом удивительно, что человек, позиционирующий себя как «глобальный миротворец» и желающий получить Нобелевскую премию мира, фиксирует слово «война» в своей администрации.

Оппоненты Трампа заявляют, что американский лидер занимается внутренним популизмом. Но это не совсем так. Президент США занимается в первую очередь проблемами американцев, хоть это и вызывает глобальные потрясения вроде тарифных войн. Кроме того, переименование ведомства укладывается в переформатирование жизни страны в сторону «новой нормальности».

Сейчас из США уходит политически корректное лицемерие. Внешняя политика страны всегда была агрессивной — сложно сосчитать, для скольких конфликтов и вторжений подбирались корректные и оправдательные предлоги. Теперь в этом нет лингвистической и идеологической необходимости.

С другой стороны, Трамп и его администрация пропагандируют идеологию «мир через силу», что снова идет поперек устоявшейся в последние десятилетия схеме «ненасильственного вмешательства» — цветных революций в американских интересах под упаковкой «демократии», «борьбы с коррупцией» и «прав человека». Эта упаковка была настолько идеологизирована внутренней повесткой США, что действия на внешней арене превращались в хаотичный набор акций — это скорее подрывало имидж Белого дома. Лицемерие было очевидным и давало обратный эффект.

Формальные претензии к Трампу из-за переименования министерства также диктуются внутренней повесткой. Президент США настаивает на сокращении расходов на фоне госдолга, а изменения стоят огромных денег. Однако решение одноразовое и призвано изменить отношение американцев к институту армии. Говорит об этом и глава ведомства Пит Хегсет: Вашингтон хочет «воспитывать воинов, а не защитников».

Сам Трамп стал пользоваться более прямыми посылами — например, о том, что США сильная страна, а ее подлодки «на 20 лет впереди всех остальных». И с ними можно работать, отбрасывая излишние и навязанные нормы словесного этикета. Для России теперь есть ее интересы и интересы Штатов, между которыми можно искать компромисс. Это практичнее, чем реагировать на соотношение «прав человека» в извращенном представлении либералов и реальных геополитических интересов.