Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что инцидент с БПЛА в небе Польши является якобы частью долгосрочной стратегии России, которая хочет «коварно дестабилизировать свободные общества Запада». Его слова приводит Reuters.

«Россия хочет коварно дестабилизировать наши свободные общества», — сказал канцлер.

Мерц вновь повторил, что соглашение о мире на Украине не может быть достигнуто путем ликвидации политического суверенитета или территориальной целостности Киева. По его словам, «продиктованный мир без свободы» якобы побудит президента Владимира Путина «искать следующую цель».

Мерц обозначил новую линию обороны для Германии

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.