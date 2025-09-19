Политолог о ситуации в секторе Газа: "Добиться успеха Нетаньяху будет сложно"

Израиль может начать масштабную военную операцию в секторе Газа. В полдень пятницы истекает двухдневный срок, который Тель-Авив отвёл жителям города Газы для эвакуации на юг сектора. Дороги, ведущие в этом направлении, были в последние дни заполнены плотными потоками машин. До начала нынешнего конфликта в Газе проживало около миллиона человек. Число беженцев, покинувших город, по оценкам израильской стороны, достигает 450 тысяч. При этом многие палестинцы отказываются эвакуироваться, ссылаясь на невыносимо тяжёлые условия жизни в лагерях беженцев.

О ситуации вокруг Палестины и сектора Газа с ведущим программы "События. 25-й час" поговорила политолог-международник Елена Супонина.

— Лига арабских государств призывает приостановить членство Израиля в ООН. В ООН называют действия Израиля в Газе геноцидом. Но что может арабский и исламский мир противопоставить Израилю? Да, они объединились, они собирались в Катаре, возмущались, обращались к мировому сообществу с воззваниями. Но они демонстрируют консолидацию, безусловно. Но что они могут? И с Израилем, по-моему, никто не может сделать ничего, не приструнить, не остановить его, только осуждать.

— Арабский и в целом мусульманский мир демонстрирует действительно консолидацию, но в плане разговоров, в плане политических деклараций. И такого-то уже давно не было. То есть они пытаются объединиться. И даже звучат предложения, например, создать в регионе что-то вроде военно-политического альянса. Некоторые руководители, например, египетские, вспомнили давнюю идею создания чуть ли не блока НАТО или его подобия в ближневосточном регионе. Но эти предложения звучат уже давно. Насчет блока НАТО, так это вообще американское предложение, а американцы всегда считали, что членом такого блока должно быть еврейское государство Израиль, на что теперь ни арабы, ни турки, ни иранцы не согласятся. Да вообще трудно представить, чтобы иранцы, например, сейчас участвовали в неком таком блоке. Никто из этих стран не хочет вступать в военное противостояние с Израилем, и никто не хочет ссориться с Соединенными Штатами Америки, верным союзником которых является еврейское государство.

— Удар Израиля по Катару показал арабским странам, что партнерство с США весьма и весьма условная вещь. Это же суверенная страна. Израиль просто берет и наносит удар. И кто-то повозмущался, кто-то попротестовал. Толку от этого ноль. Да, никто не хочет ссориться со Штатами и с Израилем. Поэтому операция в Газе будет доведена до победного конца, и Газа будет стерта с лица земли?

— Ближневосточный конфликт развивается и всякий раз после некого отдыха, передышки он выходит на новую спираль напряженности, и я убеждена, что дальше пойдет только по нарастающей, несмотря на некое временное примирение или несмотря на некую временную паузу. Обратите внимание раньше израильтяне били по тем странам, которые противостояли израильтянам, откровенно, явно, и которые находятся во фронде с Соединенным Штатом Америки. Но сейчас произошло нечто беспрецедентное. Нечто новое, хотя уж казалось бы, что можно под ближневосточным солнцем придумать нового. Но, тем не менее, израильтяне придумали. И нанесли удары уже по союзнику Соединенных Штатов Америки. Катар — это государство, которое, между прочим, всегда имело контакты и с израильтянами тоже. Да, у них нет мирного соглашения с Израилем, но они посредничали по многим проблемам. И как раз благодаря Катару вышли на свободу многие израильские заложники. Потому что это Катар вместе с некоторыми другими государствами посредничал между палестинцами и израильтянами. Ну, ни много ни мало, на территории Катара находится американская военная база.

— Давайте обратимся к Европе. Там началось брожение умов в политических кругах. Они протестуют, они грозят то ли признать Палестину, то ли как-то надавить на Израиль. Но все это такие вегетарианские меры. Европа здесь, мне кажется, совершенно бессильна. И мнение европейцев неинтересно ни Израилю, ни арабским государствам, потому что они понимают: Европа находится в состоянии бессилия.

— 22 сентября — это день, когда в Генеральной Ассамблее ООН на заседании, которое в целом посвящено 80-летию создания этой организации, будет обсуждаться проблема Палестины. И некоторые европейские государства говорят, что во время этого заседания они объявят о признании независимости государства Палестина. Но, во-первых, запоздали они сильно, потому что Москва, еще в бытность существования Советского Союза, сделала это в 1988 году. И тогда же некоторые европейские страны, которые были частью социалистического лагеря, по просьбе Москвы и в силу своих особых отношений с арабским миром, признали независимость государства Палестина. Сейчас Франция инициировала новую волну признания. Но что это изменит на деле? Ничего. Европейцы не повлияют на действия израильтян. И это прекрасно знают и сами израильтяне, это прекрасно знают и арабы, и турки, и иранцы. Все смотрят на то, что скажет президент США Дональд Трамп. А он пока дал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху зеленый свет, но до поры до времени. И только в том случае, если Нетаньяху преуспеет. А добиться успеха ему будет очень сложно. Ведь это идет речь о гуманитарной катастрофе в секторе Газа в Палестине. Это идёт речь о массовом переселении, насильственном людей. Это идёт речь о гибели людей. И что бы ни говорил Нетаньяху, но он же не первый раз приступает к подобному проекту, а все прошлые попытки проваливались.