Politico: Украина попытается привлечь на свою сторону Трампа через Карла III
Украина попытается привлечь на свою сторону президента США Дональда Трампа через короля Великобритании Карла III.
Собеседник Politico отметил, что британский король обычно не высказывается публично на политтемы, но «искусен в поиске других способов выражения своих взглядов».
«Это не было бы удивительно, если бы он воспользовался возможностью, чтобы наедине побудить президента более эффективно поддерживать Украину», — сказал тот же источник.
Ранее Трамп заявил, что у Украины большие проблемы.
Он также не стал отвечать на вопрос о 17 Patriot для Украины.