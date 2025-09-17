Украина попытается привлечь на свою сторону президента США Дональда Трампа через короля Великобритании Карла III.

Собеседник Politico отметил, что британский король обычно не высказывается публично на политтемы, но «искусен в поиске других способов выражения своих взглядов».

«Это не было бы удивительно, если бы он воспользовался возможностью, чтобы наедине побудить президента более эффективно поддерживать Украину», — сказал тот же источник.

Ранее Трамп заявил, что у Украины большие проблемы.

Он также не стал отвечать на вопрос о 17 Patriot для Украины.