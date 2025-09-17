Экс-президент заявил о «погибающей» Молдавии

Бывший президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что Молдавия «погибает», так как ее население сокращается, а больше трети граждан живут в нищете. Об этом Воронин рассказал РИА Новости.

Воронин заявил, что численность населения Молдавии «катастрофически уменьшается». Главным достижением властей экс-президент назвал «расширение кладбищ по всей стране» и разрушение населенных пунктов. Он обвинил руководство Молдавии в доведении до нищеты 35 процентов населения страны.

По мнению Воронина, перед парламентскими выборами Кишинев использует различные способы «подкупа». Он заявил, что власти пытаются привлечь людей на свою сторону с помощью «подачек».

«Нынешняя власть четыре года бездельничала, четыре года грабила народ различными способами, а сейчас перешла к форме подачек. <…> Подкупают народ копейками, чтобы потом у них же тырить миллионы, миллиарды», - заключил экс-президент.

В конце сентября в Молдавии пройдут парламентские выборы. В конце августа Верховный суд страны отклонил иск партии «Великая Молдова» против Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Суд оставил в силе отказ в регистрации партии на выборах.

«Великую Молдову» возглавляет экс-прокурор Виктория Фуртунэ. В ЦИК объясняли свой отказ «несоблюдением минимальной квоты представительства в 40 процентов для обоих полов в избирательном списке».

Также в ЦИК обнаружили у одного из кандидатов партии непогашенную судимость. Фуртунэ заявила, что в ЦИК «действовали не по закону, а по политическому заказу» партии президента Майи Санду. Летом ЕС ввел санкции против Фуртунэ, обвинив ее в попытках «дестабилизации» Молдавии и получении «значительной поддержки» от Илона Шора и его партий.

До этого в ЦИК отказали блоку «Победа» в регистрации на выборах. Представители ЦИК заявили, что входящие в блок партии не предоставили необходимых документов. Также в избиркоме отмечали, что в создании блока участвовал Шор, партия которого была признана неконституционной в Молдавии.

Представители «Победы» назвали это решение политически мотивированным. Список блока возглавила лидер Гагаузии Евгения Гуцул, которую в августе приговорили к семи годам лишения свободы по делу о нелегальном финансировании партии Шора. Гуцул заявляла, что это дело сфабриковано.