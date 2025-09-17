Токаев выступил с предупреждением о ядерном конфликте

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вероятность ядерного конфликта в мире достигла максимально высокого уровня за последние десятилетия. Его слова передает информационное агентство Tengrinews.

Глава государства отметил, что в международных отношениях наблюдается тревожная тенденция: вместо конструктивных инициатив и политики разрядки продолжает расти социальное напряжение. Токаев подчеркнул, что в текущей ситуации особую важность приобретает роль религиозных лидеров.

Президент Казахстана выразил уверенность, что духовные лидеры приложат все усилия для предотвращения "скатывания мира в бездну хаоса", напоминая политикам о "здравом смысле, доброй воле и моральной ответственности".

Данное заявление прозвучало на фоне обострения геополитической напряженности в мире. Эксперты различных стран ранее уже выражали озабоченность рисками эскалации существующих конфликтов.