Израильский посол назвал обвинения в геноциде «клеветнической тирадой»

Израиль совершил геноцид в Газе, заявляет комиссия ООН по расследованию. В докладе говорится о масштабах убийств и блокировании оказания помощи и содержится призыв к странам-членам наказать виновных.

Комиссия ООН установила, что Израиль совершает геноцид в Газе, сославшись на гибель десятков тысяч мирных жителей и массовые разрушения, и призвала страны-члены наказать виновных в этом.

Независимая международная следственная комиссия ООН (COI), которая не выступает от имени ООН, установила, что “геноцид в Газе имеет место и продолжает происходить”, заявила ее глава Нави Пиллэй.

“Когда появляются явные признаки и доказательства геноцида, бездействие по его пресечению равносильно соучастию”, - добавила она. “Все государства по закону обязаны использовать все разумно доступные им средства, чтобы остановить геноцид в Газе”.

Комиссия, созданная ООН в 2021 году и укомплектованная тремя независимыми экспертами, указала на убийства гражданских лиц и детей в рамках военной стратегии “выжженной земли”, голод и смертельные случаи, вызванные ограничениями на продовольствие и медикаменты, жестокое обращение с задержанными, насильственное перемещение и физическое опустошение большей части территории чтобы поддержать его вывод.

Комиссия также обвинила Биньямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля, которого так называемый «международный уголовный суд” обвинил в военных преступлениях, и других высокопоставленных израильских лидеров в подстрекательстве к геноциду, и заявила, что имеются четкие доказательства их намерений совершить геноцид, что является ключевым требованием закона.

“Комиссия пришла к выводу, что заявления, сделанные израильскими властями, являются прямым доказательством намерения совершить геноцид… Комиссия также пришла к выводу... что намерение совершить геноцид было единственным разумным выводом, который можно сделать из всей совокупности доказательств”, - заявила журналистам Пиллэй, бывший глава ООН по правам человека.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что категорически отвергло доклад. Посол Израиля при ООН в Женеве Даниэль Мерон назвал доклад скандальной и фальшивой “клеветнической тирадой”, автором которой были “доверенные лица ХАМАСА”. Израиль отказался сотрудничать с Комиссией, обвинив ее в политических целях.

Как пишет The Guardian, 72-страничный доклад был опубликован после того, как Израиль начал наземное наступление в городе Газа после нескольких недель интенсивных бомбардировок крупнейшего городского центра территории и его окрестностей, где проживает около 1 миллиона человек, многие из которых были перемещены из других районов территории.

Продолжающаяся уже 23 месяца война началась в октябре 2023 года, когда ХАМАС предпринял смертоносную атаку на территорию Израиля, в ходе которой боевики убили 1200 человек, в основном мирных жителей, и захватили 251 заложника, напоминает The Guardian. К настоящему времени в результате последовавшего израильского наступления погибло около 65 000 палестинцев, в основном мирных жителей, и более 160 000 получили ранения. В прошлом месяце авторитетная глобальная группа мониторинга голода объявила о массовом голоде в некоторых районах Газы.

Анализ независимой комиссии по расследованию геноцида является самым убедительным выводом организации Объединенных Наций на сегодняшний день, но его выводы не отражают официальную позицию ООН. Сама всемирная организация еще не использовала термин "геноцид", но находится под растущим давлением, вынуждающим ее сделать это, отмечает The Guardian.

Инсайдеры ООН заявили во вторник, что доклад окажет влияние на ключевых участников внутри организации и правительства стран-членов, но вероятность того, что он будет “принят ООН каким-либо коллективным образом”, невелика.

Во вторник верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что число свидетельств “геноцида”, разворачивающегося в Газе, растет.

“Мы видим, что количество военных преступлений растет, преступлений против человечности и, возможно, даже больше”, - сказал Тюрк. “Решение о том, является ли это геноцидом или нет, остается за судом, и мы видим, что доказательств становится все больше”.

В прошлом месяце сотни сотрудников Тюрка подписали внутреннее письмо, в котором просили его объявить наступление Израиля в Газе геноцидом и призвать государства - члены ООН приостановить продажу оружия Израилю.

Ссылаясь в качестве доказательств на интервью с жертвами, свидетелями и врачами, репортажи СМИ и НПО, а также анализ спутниковых снимков, собранных с начала войны, Комиссия пришла к выводу, что израильские власти и вооруженные силы с октября 2023 года совершили “четыре из пяти актов геноцида”, перечисленных в Конвенции о геноциде 1948 года.

Конвенция, принятая после убийства 6 миллионов евреев во время Холокоста, определяет геноцид как преступления, совершенные “с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую”.

В докладе говорится, что израильские лидеры продолжали придерживаться стратегии, которая наносила огромный ущерб гражданскому населению, несмотря на то, что они осознавали последствия своего выбора.

“Израиль применял тяжелые неуправляемые боеприпасы с большой погрешностью в густонаселенных жилых районах… Количество бомб, использованных Израилем с 7 октября 2023 года, является экстраординарным даже по сравнению с другими мировыми конфликтами”, - говорится в докладе.

Комиссия также указала на гибель людей и страдания в результате нападений на систему здравоохранения Газы и обвинила Израиль в сокрытии правонарушений.

В докладе говорится, что недвусмысленные заявления израильских гражданских и военных властей, а также поведение израильских вооруженных сил “указывают на то, что акты геноцида были совершены с намерением уничтожить палестинцев в секторе Газа как группу”.

В качестве доказательства в нем приводилось письмо, которое Нетаньяху написал израильским солдатам в ноябре 2023 года, в котором он сравнил операцию в Газе с тем, что комиссия назвала “священной войной на полное уничтожение”.

Пиллэй, бывший судья из Южной Африки, которая работала судьей в международном уголовном суде и возглавляла международный трибунал по Руанде, заявила, что международное сообщество “не может молчать о кампании геноцида, развернутой Израилем против палестинского народа в Газе”.

Израиль последовательно отвергает все обвинения в геноциде, ссылаясь на свое право на самооборону, констатирует The Guardian. В январе прошлого года Международный суд ООН обязал Израиль предотвратить акты геноцида в Газе. Четыре месяца спустя МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности.