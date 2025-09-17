Прилетевший в Британию Трамп нарвался на шквальную критику от мэра Лондона

Дональд Трамп прибыл в Великобританию во вторник вечером, столкнувшись со шквалом критики со стороны мэра Лондона Садика Хана, который обвинил президента США в том, что он делает больше, чем кто-либо другой, для поощрения нетерпимых ультраправых по всему миру.

В связи с тем, что будет рассматриваться как прямой вызов правительству Кира Стармера занять более жесткую позицию по отношению к Трампу, Хан сказал, что использование американским президентом вооруженных сил в городах и нападения на меньшинства были “прямиком из репертуара автократа”.

Как стало известно The Guardian, в последнюю минуту перед весьма спорным государственным визитом Трампа план по окончательному объявлению о сделке по отмене тарифов на британский алюминий и сталь в США потерпел крах.

Британский премьер-лузер Стармер неоднократно ссылался на возможность избежать наихудших тарифов в США в качестве причины своего в основном примирительного подхода к Трампу и, вероятно, столкнется с новой критикой за то, что он устроил президенту США беспрецедентный второй государственный визит с помпой.

Трамп проведет среду с королем и королевой и другими членами королевской семьи в Виндзорском замке, а насыщенная программа включает в себя экскурсию, военный парад и банкет. В четверг он проведет переговоры со Стармером в Чекерсе, загородном доме премьер-министра.

Несмотря на то что запланированы демонстрации, направленные против американского президента, расписание означает, что Трамп вряд ли увидит кого-либо из них, отмечает The Guardian. Но, как и в случае любого взаимодействия с Трампом, визит Стармера сопряжен с неопределенностью и политическим риском, особенно запланированная совместная пресс-конференция в Чекерс.

В статье для The Guardian Садик Хан сказал, что хотя он понимает прагматические причины поддержания хороших связей с США, Британия не должна бояться критики лидера, который, по его словам, вместе со своими союзниками, “возможно, сделал больше всего для разжигания огня крайне правой политики по всему миру за последние годы”.

Мэр Хан, который публично вступил в конфликт с Трампом во время его первого государственного визита в 2019 году, осудил использование американским президентом военных в различных городах, а также то, как некоторые граждане США были депортированы без надлежащей правовой процедуры: “Эти действия не просто несовместимы с западными ценностями – они прямо вытекают из политики автократа”.

Так называемые особые отношения между Великобританией и США, по словам Садика Хана, “включают в себя открытость и честность друг с другом”, добавив: “Иногда это означает быть критически настроенным другом и говорить правду властям. Это включает в себя четкое понимание того, что мы отвергаем политику страха и разделения”.

Садик Хан также раскритиковал британских политиков и СМИ за неспособность осудить рост ненависти и нетерпимости, заявив, что это непосредственно привело к масштабной демонстрации ультраправых в Лондоне в минувшие выходные.

“Сцены, которые мы видели, возникли не на пустом месте, — сказал лондонский мэр о протесте, который возглавил антиисламский активист Томми Робинсон. — Слишком долго наши политики и ученые мужи отказывались осуждать растущую волну ненависти в этой стране, вместо этого предпочитая сами заниматься политикой ”собачьих свистков" и опасной риторикой".

Он продолжил: “Для наших лидеров молчания больше недостаточно. Пришло время встать и сказать: мы не такие, какие есть”.

Стармер подвергся критике за кажущуюся медлительность в осуждении субботнего марша, на котором также было видеообращение Илона Маска, который заявил, что “насилие приближается”, и призвал толпу “либо дать отпор, либо умереть”.

Но в более резких комментариях к заседанию своего кабинета во вторник утром премьер Стармер сказал, что Великобритания столкнулась с “борьбой нашего времени” против раскола, примером которого стал марш.

Согласно краткому изложению его выступления, Стармер сказал своим министрам, что “некоторые сцены нападения на полицейских в субботу и шествие, возглавляемое осужденным преступником, были не просто шокирующими, но и заставили похолодеть людей по всей стране, и особенно многих представителей этнических меньшинств Великобритании”.