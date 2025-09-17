Участники протестов в Сербии рассказали, что объединяются с целью избавиться от руководства страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на демонстрантов.

«Главная цель [протестов] — смена режима. Если дело дойдет до того, что либеральному студенческому движению придется сотрудничать с правыми партиями в коалиции, то это цена, которую наши кандидаты или руководящие органы готовы заплатить. Все зависит от исхода выборов», — заявил в беседе с агентством один из активистов Лазар.

Ранее посол Сербии в России Момчило Бабич рассказал о давлении на Белград со стороны Запада из-за «тесных, дружеских отношений» с Москвой, а также из-за отказа от введения санкций против нее.

Вучич раскрыл, кто выделил средства на развал Сербии

Президент Сербии Александр Вучич обвинил в организации протестов в республике «подонков» и «сволочей» из Европейского союза. Как он подчеркнул, европейские СМИ откровенно лгут, когда говорят о мирных протестах в стране. По словам Вучича, «мирные протестующие» были в балаклавах и касках, которые им выдали «европейские подонки» и «зеленое отребье», желающее «разрушить» Сербию.