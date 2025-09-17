Депутат Рады Дмитрук сообщил, что за его убийство Киев обещал $300 тыс.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинские власти назначили за его убийство вознаграждение в $300 тыс. в рамках своей системы организации политических убийств.

© Соцсети

"Например, как строили информационную повестку по мне: "кто первый убьет меня", публичные вознаграждения в $300 тыс. за мою голову", - отметил он в колонке, опубликованной на сайте ТАСС, приводя примеры работы системы политических убийств киевского режима.

Дмитрук - независимый депутат, выступающий, в частности, в защиту канонической Украинской православной церкви. Он сообщал, что его пытались убить и подвергали пыткам. В августе 2024 года ему удалось выехать из страны в Лондон.