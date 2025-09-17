Зеленский анонсировал гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что союзники Киева практически завершили работу над гарантиями безопасности республики, осталось лишь несколько нюансов.

«Во-первых, есть позитив, потому что за долгое время гарантии безопасности есть на бумаге. Они почти готовы. Есть несколько нюансов, которые надо доработать. Хочется более понятной позиции в деталях США», — сказал Зеленский.

Он отметил, что Вашингтон «поддерживает гарантии и будет участником», но Украина хочет более конкретных вещей. Глава государства также заметил, что 26 стран согласились предоставить соответствующие гарантии.

Зеленский высказался о прекращении огня

5 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что российская сторона будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для РФ и Украины.

По его словам, российская сторона, в случае достижения договоренности, будет исполнять обязанности в полном объеме. Президент подчеркнул, что никто не должен в этом сомневаться.