Зеленский недоволен, что Европа продолжает покупать нефть и газ у России

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что ряд стран Европы продолжают закупать нефть и газ в России, что якобы напрямую влияет на продолжение конфликта. Его слова приводит Sky News.

Как сообщил Зеленский, в Европе все еще не могут полностью отказаться от российского газа и нефти, и это очень опасно для Украины. По его утверждению, ежедневная торговля напрямую влияет на продолжительность конфликта.

В связи с этим президент Украины призвал не думать о будущих отношениях с Россией после завершения конфликта, а сосредоточиться на помощи Киеву и давить на Москву.

До этого спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, Евросоюз постепенно отказывается от российских энергоресурсов, как того и требовал президент США Дональд Трамп.

Так она отреагировала на заявление Трампа о том, что США готовы ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены НАТО должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.