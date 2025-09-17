Пока вы спали: ситуация с ВСУ на Днепре и след Киева в покушении на Трампа

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Российские бойцы заранее вскрывают попытки ВСУ форсировать Днепр

Российские военные заранее выявляют попытки Вооружённых сил Украины переправиться через реку Днепр. Об этом сообщает ТАСС.

Такие действия украинских сил чаще всего пресекаются без особых сложностей, а сами попытки, по оценке российских силовиков, имеют преимущественно информационный характер.

В основном ВСУ используют малые лодки и катера, при этом наблюдается рост количества понтонных переправ на правом берегу Днепра.

LinkedIn Corporation подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака

Американская компания LinkedIn Corporation подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака своей социальной сети в России. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка была подана 11 сентября 2025 года и охватывает шесть классов международной классификации товаров и услуг, включая программное обеспечение и онлайн-сервисы для трудоустройства и общения.

Ранее в России уже зарегистрированы три товарных знака LinkedIn, несмотря на блокировку соцсети с 2016 года.

Юрий Дудь не признает вину по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Журналист Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) отрицает свою вину в деле об уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам суда, Дудь не признает предъявленные ему заочно обвинения и оспаривает эпизоды нарушений, связанных с маркировкой материалов.

В отношении него возбуждено уголовное дело, положения которого сейчас рассматриваются в суде, а сам журналист объявлен в розыск и заочно арестован.

Депутат Рады Дмитрук: в убийстве Кирка и покушении на Трампа есть след Киева

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук утверждает, что режим Владимира Зеленского причастен к покушению на Дональда Трампа и убийству американского активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитрук заявляет, что "коллективный Зеленский" готов пойти на убийство в любых масштабах, от рядовых украинцев до президента США.

При этом Трамп уже пережил два покушения за последний год, а Кирк, который выступал против военной помощи Украине, был смертельно ранен во время публичного выступления в штате Юта.

NASA сообщило о переносе стыковки Cygnus XL с МКС

Запланированная на 17 сентября стыковка космического грузовика Cygnus XL с Международной космической станцией отложена из-за технических проблем с основным двигателем корабля. Об этом сообщает ТАСС.

NASA информирует, что двигатель отключился преждевременно во время маневров по переходу на более высокую орбиту, что вынудило специалистов разрабатывать альтернативный план для успешной стыковки.

Cygnus XL, запущенный с Флориды 14 сентября, отличается увеличенной грузоподъемностью в 5 тонн и доставляет на станцию высокотехнологичные материалы и оборудование.