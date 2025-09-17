Стармер отчаялся заключить с Трампом сделку

Британский премьер Кир Стармер отказался от надежд на заключение сделки по пошлинам на сталь с президентом США Дональдом Трампом, находящимся с государственным визитом в Великобритании. Об этом сообщила газета The Times.

По данным издания, Лондон согласился на "постоянную" 25-процентную пошлину на экспорт стали и алюминия после того, как США заняли жесткую позицию на переговорах. Британские переговорщики пришли к выводу, что фиксированная ставка в 25% без каких-либо квот является "более выгодной сделкой", поскольку британский экспорт получит конкурентное преимущество перед другими странами, столкнувшимися с общей 50-процентной пошлиной.

Как заявил один из источников в сталелитейной отрасли Соединенного Королевства, несогласование квот в первоначальном соглашении, как это было сделано в отношении автомобилей, стало "роковой ошибкой".

"Это полная противоположность тому, что изначально предлагалось", - сказал он.

Американский президент прибыл в Великобританию с беспрецедентным в современной истории вторым государственным визитом вечером 16 сентября. 17 сентября он будет принят Карлом III в Виндзорском замке. Трамп проведет переговоры со Стармером в его резиденции Чекерс 18 сентября.